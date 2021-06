Nicole Uniquole cureert vierdaagse expositie Dries van Noten tijdens Masterly Den Haag

Dries van Noten mag dan al enkele decennia in het vak zitten, elk jaar opnieuw spreken zijn verrassende kleurencombinaties, vakmanschap en virtuositeit weer tot de verbeelding. Zo blijft ook het Nederlandse landschap fascineren: het is rijk in kleurcontrasten en structuren en altijd in beweging. Dit najaar worden de twee samengebracht tijdens kunst- en designbiënnale Masterly The Hague. Nicole Uniquole, curator en initiatiefnemer van Masterly, presenteert er het werk van Van Noten naast zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse landschapsschilderijen, zo vertelt ze telefonisch aan FashionUnited.

Het thema van Masterly The Hague is dit jaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’. Op de biënnale wordt historisch en hedendaags werk getoond dat op dit landschap is gebaseerd. Verspreid over verschillende historische locaties in Den Haag zijn landschappen en natuurstillevens te zien van Nederlandse schilders, gecombineerd met bijvoorbeeld de indrukwekkende foto’s van Saskia Boelsums of de keversieraden van Jan Taminiau. De bedoeling is dat bezoekers verbanden leggen tussen de kunstwerken, legt Uniquole uit, en op deze manier ‘echt anders naar het werk gaan kijken’.

Voor de Dries van Noten-expositie werkt Uniquole samen met de Leidse modewinkel Mainstreet. De winkel verkoopt hedendaagse collecties van Dries van Noten, maar de eigenaars hebben door de jaren heen ook een uitgebreide privéverzameling van eerdere Van Noten-stukken opgebouwd. Voor de expositie worden uit beide categorieën in totaal circa dertig silhouetten geselecteerd die een connectie hebben met de Nederlandse landschapsschilderkunst en stillevens. Welke silhouetten dat zullen zijn, kan Uniquole nog niet zeggen. “Maar de locatie en de historische schilderkunst vormen altijd het uitgangspunt.”

Het werk van Dries van Noten wordt tentoongesteld in The King’s Ballroom, de achttiende-eeuwse balzaal van koning Willem II. “Het werk van Van Noten past prachtig bij de kleuren en de stijl van het pand”, aldus Uniquole. De koninklijke zaal is beschilderd met motieven in groen, geel, goud en rood, die de weelde van het werk van Van Noten weerspiegelen.

Jas van Dries van Noten, gefotografeerd door Jef Jacobs voor Masterly The Hague. Foto: Masterly The Hague / Jef Jacobs Schoenen van Dries van Noten, gefotografeerd door Jef Jacobs voor Masterly The Hague. Foto: Masterly The Hague / Jef Jacobs

Masterly The Hague loopt van 21 tot en met 24 oktober. De expositie met werk van Dries van Noten is toegankelijk met een ticket voor de biënnale.