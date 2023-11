Nieuw leesvoer: Modeboeken uit 2023 voor op het verlanglijstje

Elk jaar komt er weer een rits mooie modeboeken uit. Of het nu gaat om biografieën, een deep dive in een aspect van de industrie óf een overzicht van een modehuis - er is genoeg om uit te kiezen. Mocht uw verlanglijstje voor de feestdagen nog erg leeg zijn, of u zoekt simpelweg een boek om aan u zelf cadeau te doen, FashionUnited tipt een aantal nieuwe boeken die in 2023 uitkwamen.

Dior by Raf Simons Credits: Assouline

Dior by Raf Simons

Hoewel Raf Simons al geruime tijd niet meer ontwerpt voor Dior, blijven zijn ontwerpen voor het Franse modehuis iconisch. Als ode aan zijn tijd bij Dior is begin 2023 het boek ‘Dior by Raf Simons’ uitgegeven. Het is onderdeel van een serie waarin Dior de diverse creatief directeuren van het modehuis uitlicht.

Dior by Raf Simons, schrijver: Tim Blanks uitgever: Assouline, ISBN: 9781649800213, prijs: 195 euro

Groeien broeken aan bomen?

Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen zijn er steeds meer boeken over mode. Neem bijvoorbeeld het boek ‘Groeien broeken aan bomen?’. Het boek zoomt in op hoe kleding wordt gemaakt en hoe duurzaam dit precies is.

Groeien broeken aan bomen?, schrijvers: Jasmien Wynants en Judith Thomas, uitgever: Lannoo, ISBN: 9789401489980, prijs: 16,99 euro

Edouard

Vers van de pers is het boek Edouard, over de gelijknamige oprichter en ontwerper van Belgisch modehuis Natan. Ter ere van het veertigjarige jubileum van het modehuis is het boek opgesteld. Edouard Vermeulen noemt het zelf geen retrospectief, ‘maar eerder getuigenissen in beelden’. Let op: dit boek is verkrijgbaar vanaf 9 november.

Edouard, schrijver: Veerle Windels, uitgever: Borgerhoff & Lamberigts, ISBN: 9789464788358, prijs: 120 euro

Kleerkastvasten van Sarah Vandoorne Credits: Uitgeverij Vrijdag

Kleerkastvasten

Wie een deep dive in de mode-industrie wil kan dit jaar terecht bij het boek van Sarah Vandoorne. De modejournalist duikt in de wereld van fast fashion én circulaire mode. Waar komen onze kleren vandaan, hoe worden ze gemaakt en door wie en waar komen ze terecht als wij er klaar mee zijn?

Kleerkastvasten, schrijver: Sarah Vandoorne, uitgever: Uitgeverij Vrijdag, ISBN: 9789464341539, prijs: 39,95 euro

‘It’s been 30 years’

Een jubileum is een mooie gelegenheid om terug te kijken - zo ook voor het modemerk Filippa K. Het merk bestaat dit jaar 30 jaar en brengt op 16 november daarom het boek ‘It’s been 30 years’ uit. Te zien zijn nooit eerder vertoonde archieffoto’s en nieuwe beelden van belangrijke archiefstukken uit de geschiedenis van het merk. Het boek is een limited edition, dus er snel bij zijn wordt aangeraden.

‘It’s been 30 years’, Het boek is alleen verkrijgbaar via Filippa K winkels en via de website van het merk.

Goede gespreksstof door Stijntje Jaspers Credits: Stichting Fibershed

Goede Gespreksstof

Hoewel het boek voor jongeren van boven de tien jaar is geschreven, blijft dit boek interessant voor iedereen. ‘Goede Gespreksstof’ neemt je mee in de kledingindustrie en hoe deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In plaats van te focussen op de vele uitdagingen die de industrie kent, kiest schrijver Stijntje Jaspers ook juist ervoor mogelijke oplossingen uit te lichten.

Goede Gespreksstof, schrijver: Stijntje Jaspers, uitgever: Stichting Fibershed, ISBN: 9789090373461, prijs: 14,95 euro

Credits: Image: Nike; ‘No Finish Line’ book

‘No Finish Line’

Nike heeft een ambitieus doel met het boek ‘No Finish Line’. Met het boek wil het sportmerk namelijk ‘de nieuwe generatie atleten inspireren een betere wereld te creëren door middel van design en sport’. Het zoomt dan ook in op research, technologie en productie.

No Finish Line, uitgever: Actual Source, prijs: 29,50 euro

Fashion before plus-size

Niet alleen is de mooie cover een reden om dit boek op de verlanglijst te zetten, het is ook nog eens een goede uiteenzetting van hoe de mode-industrie omgaat met diverse maten. Want wanneer werd de term ‘plus size’ geïntroduceerd en welke ontwikkelingen gingen hier allemaal aan vooraf en hoe staat het nu met de ‘plus size’ industrie.

Fashion before plus-size, schrijver: Lauren Downing Peters, uitgever: Bloomsbury Publishing, ISBN: 9781350172548, prijs: 97,99 euro

Fluid

Ontwerper Harris Reed daagt met zijn ontwerpen de traditionele grenzen van ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ uit. In dit boek worden de historische context van ‘fluide’ en machtsstructuren onderzocht en het moedigt vooral mensen aan hun authentieke zelf te vinden in de mode. Het boek is aangevuld met fotografie en schetsen.

Fluid, schrijver: Harris Reed, uitgever: Abrams, ISBN: 9798887070025, prijs: 39,99 euro

Credits: 'Burberry' book. Image: Burberry

Burberry

Een boek over Brits modehuis Burberry noem je… precies, ‘Burberry’. Het boek zet de 165-jarige geschiedenis van het modehuis uiteen met illustraties, foto’s en informatie uit het archief.

Burberry, schrijver: Alexander Fury, uitgever: Assouline, ISBN: 9781649801609, prijs: 195 euro

Haar

Zoals eerder gezegd zijn kinderen ook steeds vaker de doelgroep van modeboeken. Zo ook bij ‘Haar - 150 kapsels, snorren en baarden’ van Natasja Admiraal. De schrijver gaat in op allerlei haarstijlen, waar ze vandaan komen en wat ze betekenen.

Haar, schrijver: Natasja Admiraal, uitgever: Waanders Uitgevers, ISBN: 9789462624726, prijs: 26,95 euro

Thom Browne

Dit is het eerste boek waarin ontwerper Thom Browne centraal staat. Het merk viert dit jaar het 20-jarige jubileum en viert met het boek het erfgoed van het merk. Fotograaf Johnny Dufort is speciaal ingehuurd om ruim 200 looks uit voorgaande seizoenen vast te leggen.

Thom Browne, schrijver: Thrown Browne, uitgever: Phaidon Press, ISBN: 9781838667047, prijs: 129,99 euro