Nieuw modetentoonstelling: 'Time in Fashion' in het Westfries Museum

Het historische kunstmuseum Westfries Museum in de Nederlandse stad Hoorn toont van 1 februari tot 1 juni 2025 de nieuwe tentoonstelling 'Time in Fashion'. De tentoonstelling is te zien in het gehele museum, dat speciaal voor deze expositie volledig is ontruimd, zo is te lezen op de website van het museum.

'Time in Fashion' laat bezoekers stilstaan bij het concept van tijd en hoe dit mode beïnvloedt en vice versa. Drie ontwerpers staan in de spotlight; Nederlandse couturier en AMFI-alumni Sepehr Maghsoudi presenteert zijn nieuwe mannenlijn 'Time', waarin hij de misstanden in de mode-industrie aan de kaak stelt. Oekraïense papierkunstenares Asya Kozina, bekend om haar extravagante barokke pruiken van papier, brengt haar werk voor het eerst naar Nederland. Kostuumontwerper Rien Bekkers, voormalig kostuumontwerper van de Nederlandse Nationale Opera, toont kostuums die de kledingstijl van de 17e en 18e eeuw reflecteren.

Het museum onderstreept dat de tentoonstelling niet alleen een ode is aan vakmanschap, maar ook een ode is aan de tijd die in modeontwerpen wordt gestoken, als reactie op de trend van ‘fast fashion’. 'Time in Fashion' biedt bezoekers niet alleen een blik op modegeschiedenis, maar ook een kritisch overzicht van de hedendaagse mode-industrie. Tickets zijn vanaf januari 2025 beschikbaar.

Westfries Museum, Roode Steen 1, Hoorn, Nederland.