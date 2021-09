Nieuwe documentaire ‘ReFashioned’ volgt drie duurzaamheidsstrijders in Hong Kong

Een nieuwe documentaire uit Hong Kong werpt licht op drie inwoners van de regio die strijden voor een duurzamere mode-industrie. De documentaire, met de titel ‘ReFashioned’, werd geregisseerd door Joanna Bowers. Bowers hoopt dat de film toeschouwers aanzet om de circulaire economie te omarmen, zo meldt de South China Morning Post.

De film speelt zich af tegen de achtergrond van Hong Kong, waar fast fashion net als elders in de wereld sterk aanwezig is, en dat tevens kampt met een afvalprobleem. De documentaire volgt Edwin Keh van het Hong Kong Institute for Textile and Apparel, die bezig is met het ontwikkelen van technologieën voor het recyclen van textiel; Sarah Garner, voormalig mode-inkoper en moeder met een eigen resale-platform voor kinderkleding; en Eric Swinton, oprichter van V Cycle, een bedrijf dat plasticvervuiling tegengaat.

“De protagonisten in de film zijn alledaagse mensen met drukke levens […] die elk op hun eigen manier streven om iets te doen tegen de schadelijke effecten van de mode-industrie, aldus Bowers tegenover de South China Morning Post. Bowers regisseerde eerder de film The Helper, over de levens van arbeidsmigranten in Hong Kong.

De trailer van ReFashioned te zien op de website van de regisseur. De documentaire gaat in première tijdens het DMZ International Documentary Film Festival in Zuid-Korea, dat loopt van 9 tot en met 16 september.