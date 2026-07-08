Nieuwe geautoriseerde biografie van Giorgio Armani verschijnt in september

‘Giorgio secondo Armani, La vita oltre il successo’ van Roberta Filippini is vanaf een september verkrijgbaar bij de boekhandel, uitgegeven door Marsilio Editori. Het 368 pagina's tellende boek, inclusief een fotokatern, is de nieuwe geautoriseerde biografie van de ontwerper die afgelopen september overleed.

“De herinneringen en reflecties die Giorgio Armani heeft toevertrouwd aan de auteur, journaliste Roberta Filippini, met instemming van zijn naasten, zijn vastgelegd in dit boek,” aldus een notitie.

Ideeën, confidenties en herinneringen persoonlijk toevertrouwd door Armani aan auteur Roberta Filippini

Het verhaal begint bij een Italiaanse provinciefamilie die de ontberingen van de oorlog en de nasleep daarvan het hoofd biedt. Vervolgens verhuist het naar Milaan, waar een jonge Armani door geluk en hard werken zijn eigen weg baant. Hij vestigt zich in de mode met nieuwe ideeën, een lange leertijd en de steun van degenen die iets bijzonders in hem zien.

Armani vertrouwt de auteur zijn gevoelens, intieme ontdekkingen, overtuigingen en professionele keuzes toe, en verschuilt zich daarbij niet achter zijn enorme succes. Het beeld van de grote ontwerper wordt gevormd door ontmoetingen, liefde, pijn en moedige beslissingen. De creatieveling en de ondernemer smelten samen in een unieke ervaring, gevormd door wilskracht en toewijding, vreugde en lof, maar ook door spijt en opofferingen.

“Armani's woorden en de vele getuigenissen vertellen niet alleen een formidabel verhaal van stijl en innovatie, maar ook over een buitengewone menselijke persoonlijkheid wiens waarde een erfenis voor iedereen blijft,” licht de notitie toe.

Het boek is verkrijgbaar vanaf een september Credits: Marsilio Editori

De auteur, Roberta Filippini, is een journaliste met een lange carrière bij Ansa, waar zij hoofd van de modeafdeling was.

Armani overleed afgelopen september op 91-jarige leeftijd. “Zolang ik hier ben, heb ik de leiding,” verklaarde de Italiaanse ontwerper in een interview met het Amerikaanse tijdschrift GQ in 2021. Hij stond sinds 1975 aan het hoofd van de Armani-groep. Hoewel de naam Armani vooral bekend staat om het definiëren van de jaren tachtig met elegante, soepele en comfortabele silhouetten, is zijn invloed op de mode en toekomstige generaties ontwerpers constant geweest.