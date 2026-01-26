Nieuwe koers zet zoden aan de dijk: recordaantal bezoekers Textielmuseum

Het Textielmuseum in Tilburg heeft een recordjaar achter de rug. In 2025 verwelkomde het 94.000 bezoekers, flink boven de 78.000 bezoekers die het in piekjaar 2023 zag. Het museum ziet het bezoekersrecord als een teken dat ‘de vernieuwde inhoudelijke koers van het museum breed aanslaat bij een landelijk en internationaal publiek’, aldus het persbericht.

Het Tilburgse museum werkte al meerdere jaren aan een nieuwe koers. Twee jaar geleden werd die koers uitgezet en naar eigen zeggen werden de programmalijnen voor het eerst volledig zichtbaar in 2025. In het jaar combineerde het museum tentoonstellingen, met publieksgerichte ervaringen en diverse publieksparticipatieprojecten.

“We zijn dankbaar voor dit recordaantal bezoekers. Het laat zien dat mensen nieuwsgierig zijn naar hoe kunst en textiel vandaag worden gemaakt”, aldus museumdirecteur Jochem Otten in het persbericht. “Dat vertrouwen nemen we mee in de volgende fase van het museum, waarin we blijven investeren in innovatie, ontmoeting, co-creatie én toegankelijkheid.”