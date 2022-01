Nieuwe tentoonstelling bij Fondation Azzedine Alaïa, over de vroege jaren van de couturier

De Fondation Azzedine Alaïa in Parijs komt met een nieuwe tentoonstelling over de couturier. Dat blijkt uit een persbericht van de Fondation. ‘Alaïa Afore Alaïa’ gaat over de beginjaren van Alaïa als modeontwerper: vanaf 1956, toen hij zijn geboortestad Tunis verruilde voor de Franse hoofdstad, tot het moment dat hij zijn eigen modehuis opende aan het begin van de jaren tachtig.

Via kledingstukken en andere objecten, foto’s, filmbeelden en archiefdocumenten wordt getoond hoe Alaïa een eigen stijl ontwikkelde, geworteld in de cultuur van Tunesië en gevoed door het leven in Parijs. Zo zijn er de kledingstukken die hij maakte voor vroege klanten als Greta Garbo, de Tunesische high-societyvrouw Simone Zerhfuss en schrijver Louise de Vilmorin.

De expositie is doorweven met getuigenissen van anderen uit de internationale modescene die hem in die periode meemaakten, onder wie zijn goede vriendin Latifa Ben Abdallah, kunstenaar en partner Christophe Von Weyhe, en andere ontwerpers als Jean-Charles de Castelbajac en Thierry Mugler.

De tentoonstelling opent op 28 januari 2022 en loopt tot en met 24 oktober 2022.