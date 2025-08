Nieuwe tentoonstelling Momu onderzoekt hoe het idee van ‘het meisje’ mode vormgeeft

Het ModeMuseum in Antwerpen (ook vaak Momu genoemd) zet dit najaar ‘girlhood’ in de schijnwerpers. De nieuwe tentoonstelling ‘Girls. On boredom, rebellion and being in-between’ onderzoekt hoe het beeld van ‘het meisje’ door de jaren heen de stempel heeft gedrukt op mode en visuele cultuur.

“Kunst die draait om ‘girlhood’ wordt vaak weggezet als sentimenteel of met een gebrek aan intellect. Maar deze bagatellisering ziet de emotionele, psychologische en politieke diepte die het onderwerp kan bieden over het hoofd”, aldus de omschrijving van de tentoonstelling.

Er zullen ontwerpen te zien zijn van onder andere Martin Margiela, Simone Rocha en Meryll Rogge.

‘Girls. On boredom, rebellion and being in-between’ is vanaf 27 september te zien in het Momu in Antwerpen en loopt tot en met 1 februari 2026.