Noordbrabants Museum onderzoekt mannelijkheid in nieuwe tentoonstelling

In het Noordbrabants Museum opent eind januari de tentoonstelling ‘Ben ik mannelijk?’, een brede verkenning van mannelijkheid door de eeuwen heen. Aan de hand van mode, kunst, fotografie, video en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe mannelijke idealen zijn gevormd, doorgegeven en steeds opnieuw worden bevraagd.

De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Roberto Luis Martins, tevens verantwoordelijk voor de modetentoonstellingen in het Amsterdam Museum, en vormgegeven door creatieve studio Maison the Faux.

Met deze tentoonstelling speelt het museum in op actuele discussies rondom identiteit en representatie, in een tijd waarin traditionele beelden en ideeën rondom mannelijkheid actief worden bevraagd.

De tentoonstelling ‘Ben ik mannelijk?’ loopt van 31 januari tot en met 14 juni 2026