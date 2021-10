Oeuvre Yves Saint Laurent in dialoog met zes Parijse museumcollecties tijdens jubileumexpositie

Op 29 januari 2022 is het precies zestig jaar geleden dat Yves Saint Laurent zijn allereerste catwalkshow presenteerde. Om de zestigste verjaardag van zijn debuut te vieren, opent in Parijs de expositie Yves Saint Laurent aux Musées, verspreid over zes verschillende musea. Dat is te lezen in een persbericht van de Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, initiatiefnemer van het project.

De tentoonstelling brengt verschillende topstukken van de Franse ontwerper in dialoog met de permanente collectiepresentaties van het Centre Pompidou, het Musée d’Art Moderne Paris, het Musée du Louvre, het Musée D’Orsay en het Musée National Picasso-Paris. In elk museum worden nieuwe verbanden gesmeed tussen het werk van Yves Saint Laurent en de wereld van beeldende kunst. Zo benadrukken de abstracte werken in het Musée d’Art Moderne Saint Laurents gebruik van licht, kleur en textuur. In het Musée National Picasso wordt de invloed van de kunstenaar op het werk van Saint Laurent belicht.

Als aanvulling op de tentoonstellingen in de verschillende kunstmusea wordt in het Musée Yves Saint Laurent een expositie ingericht met archiefmateriaal van het modehuis, dat door de jaren heen zorgvuldig is bewaard door Saint Laurent zelf en zijn partner Pierre Bergé. Sinds hun beider overlijden wordt het materiaal door de Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent beheerd.

“Dit archiefmateriaal en de tentoonstellingen bij de partnermusea stellen ons in staat om de unieke creatieve reis van Yves Saint Laurent te volgen,” zo is in het persbericht te lezen. Tijdens de tentoonstelling reizen de bezoekers ook zelf, van museum naar museum en van kunst naar mode en weer terug. De expositie brengt bezoekers naar ‘onbekend esthetisch terrein’ en biedt zo ‘een nieuw perspectief op het werk van Yves Saint Laurent’.

De tentoonstelling opent op 29 januari 2022 en is te zien tot en met 15 mei 2022. In het Musée National Picasso sluit de tentoonstelling al iets eerder, op 15 april.