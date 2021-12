Ontdek nu het Cavallaro Hotel

Cavallaro Hotel is een uniek boutique hotel in het hart van Haarlem. Met stijlvol ingerichte kamers en luxe voorzieningen biedt het een eersteklas ervaring, met het gevoel thuis te zijn.

Een droom tot werkelijkheid gebracht

Het eerste hotel van Cavallaro Napoli begon als een droom van oprichter Giuseppe Cavallaro. Aan het begin van Cavallaro Napoli, een tijd die bestond uit hard werken en vele reizen, was een overnachting in een goed hotel de eerste en enige luxe die Giuseppe Cavallaro zichzelf gunde. Zijn ervaringen en inspiratie leidden tot de droom van een eigen hotel; een plek waar al zijn wensen samen zouden komen.

Welke kamer kiest u?

Trakteer uzelf op een onvergetelijk verblijf in een van onze vier comfortabele kamers. Wordt het de premium deluxe room: Sorrento, de superior room: Napoli of een van de deluxe rooms: Capri of Positano?

Alle kamers hebben een stijlvol interieur, waarbij grijstinten worden gecombineerd met zwarte en matgouden accenten. Het gebruik van luxe materialen, zoals de marmeren badkamers en visgraat vloeren, geven de kamers die extra charme.

La mia casa e la tua casa

Cavallaro Hotel is een verlengstuk geworden van het DNA van het merk, samen met de stijl en filosofie van Giuseppe Cavallaro. Verfijnd en met oog voor detail en kwaliteit. Of uw verblijf in Cavallaro Hotel nu een luxe weekend weg, een kort bezoek of een speciale gelegenheid is, het zal altijd een unieke ervaring zijn, waar het voelt als thuis:

“La mia casa è la tua casa”.

Een verblijf in Cavallaro Hotel kan extra bijzonder gemaakt worden met speciale full-service arrangementen die te boeken zijn. Een verblijf met een voortreffelijk diner, een personal-shop-experience of een spa-moment behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.

Heeft u een inkoopafspraak of stedentrip in/of rondom Haarlem gepland staan? Boek nu je verblijf in Cavallaro Hotel via: www.cavallarohotel.com .