Ontwerper Barbara Munsel exposeert over verzameldrift en overconsumptie

‘Wie teveel omhelst houdt weinig vast’. Van 16 oktober tot en met 14 november is in het Rotterdamse Gemaal op Zuid een expositie van kunstenaar en modevormgever Barbara Munsel te zien. De tentoonstelling gaat over de verzameldrift en overconsumptie van onze samenleving. Ook zal er een aantal unieke jassen te koop zijn, zo meldt de ontwerper op Linkedin.

Temidden van een groeiende afvalberg en sorterend door een oneindig archief van vervlogen kleermakers technieken, via tweedehandswinkels, internet en geschonken afdankertjes, werkt Munsel naar eigen zeggen tegen een wezenlijke onmacht: hoe proberen we inzicht te krijgen in al het puin van de constante kapitalistische overdrive?, zo luidt de vraag die zij stelt in het persbericht.

Te zien is gelaagd werk opgebouwd uit textielresten en afgedankte materialen: nieuwe ontwerpen die zijn ontstaan door middel van textiel assemblages. "Met deze tentoongestelde collectie wil Munsel een pad kruisen waar materialen en objecten nieuwe betekenissen en waarden aannemen in een verstilde staat. Hierdoor worden er vragen opgeroepen over de rol van kleding in de samenleving en over de mensen die ze dragen, een reflectie naar en voor ons allen," aldus de ontwerper in het bericht.

Artisinale kleding

Barbara Munsel, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, is conceptueel ontwerper, onderzoeker & stylist. Munsel heeft sinds 2009 haar eigen gelijknamige modelabel. De collectie van Barbara Munsel is volledig gemaakt ecologische materialen en stoffen die zij met de hand drukken . Het bijzondere aan Barbara Munsel is de zero-waste methode waardoor er plaats is voor antieke en teruggewonnen stoffen. In 2011 won Munsel de Ethical Fashion Award en kon hierdoor haar collectie aan de hele wereld tonen. Het doel van Barbara Munsel is klanten bijzondere en mooie kleding aan te bieden, om zo de dagelijke routine van het leven te doorbreken. Net als kunst, kan mode een verademing zijn door het te beleven en door het investeren in een nieuwe look.

De artisinale kleding van Barbara Munsel is in Nederland verkrijgbaar bij The Outside, Adiuvantes, Di-s, Outspoken, Arte-Klatsch en via Lena the Fashion Library. Ook is er een aantal verkooppunten in België, Duitsland en Japan.