Ontwerper Duran Lantink en museum OSCAM genomineerd voor Amsterdamprijs voor de Kunst

Modeontwerper Duran Lantink en kunst-, mode- en designmuseum OSCAM zijn genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst, die wordt toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dat is te lezen in een persbericht van het fonds. Lantink is genomineerd in de categorie Stimuleringsprijs, samen met singer-songwriter Shishani en beeldend kunstenaar Salim Bayri. OSCAM is, evenals de band Jungle by Night en cultureel centrum Mezrab, genomineerd in de categorie Beste Prestatie.

Regisseur, theatermaker en juryvoorzitter Daria Bukvić maakte de genomineerden vrijdag bekend tijdens een evenement in Pakhuis de Zwijger, dat werd uitgezonden via een livestream. “Deze stad, wiens geschiedenis talloze zwarte bladzijdes kent, liet dit jaar zien ook werkelijk heldhaftig, vastberaden en barmhartig te zijn wanneer dat het hardst nodig is. Zoals gewoonlijk met haar kunstenaars in de voorhoede,” aldus Bukvić.

“De lijst van genomineerden maakt me trots,” aldus AFK-directeur Annabelle Birnie in het persbericht. “Ze is een fantastische afspiegeling en representatie van de kunst en van de inwoners in onze geliefde stad. Ik zie uit naar de uitreiking in oktober, waar we de betekenis van cultuur met elkaar vieren – maar ook de kracht en creativiteit van Amsterdamse makers.”

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt door het AFK jaarlijks toegekend aan drie kunstenaars of instellingen ‘die met hun werk een bijzondere bijdrage leveren aan de artistieke veelzijdigheid van de stad’. De prijs bestaat uit 35.000 euro en een schaal in de vorm van de plattegrond van Amsterdam, ontworpen door Frederik Roijé. De winnaars van dit jaar worden in oktober bekendgemaakt.