Ontwerper Duran Lantink is komend modeseizoen creatief directeur bij Elle Nederland

Vanaf 2022 werkt magazine Elle Nederland ieder modeseizoen met een andere creatief directeur. De eerste guest creative director van het tijdschrift is modeontwerper Duran Lantink, zo is te lezen op de Instagrampagina van Elle Nederland.

‘Ieder modeseizoen zal een bekende naam uit de creatieve industrie zich verbinden aan Elle en meedenken met het modeteam over de modeseries, shoppings en belangrijke modeverhalen,’ zo staat in het bericht. Voor het komende seizoen zal Lantink dat doen.

Met zijn ‘spraakmakende visie op mode en duurzaamheid’ is Lantink voor Elle de ‘perfecte guest creative director schrijft Elle. Lantink staat bekend om zijn collecties gemaakt van deadstock-materialen en onverkochte kleding, schoenen en accessoires van luxemerken.

Anke de Jong, hoofdredacteur van Elle, deelt op Instagram alvast een voorproefje van de samenwerking: backstage-foto’s van een modeshoot in Museum Voorlinden. In de caption meldt De Jong dat het eerste Elle-nummer waaraan Lantink meewerkt op 16 februari in de winkels zal liggen.