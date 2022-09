Ontwerper Sander Lak maakt koffieboek over zijn modemerk Sies Marjan

Een nieuw koffietafelboek voor op de lijst. Ontwerper Sander Lak brengt een boek uit over zijn modemerk Sies Marjan, zo wordt gemeld in een persbericht.

Sies Marjan werd in 2014 opgericht door Sander Lak. Lak vernoemde het merk naar zijn ouders, Sies en Marjan. Het modehuis stond bekend om het expressieve gebruik van kleur, proporties en stoffen. De collecties werden gekenmerkt door het gebruik van glanzende, juweel tinten en een ‘effortlessly cool’ uitstraling, aldus het persbericht. Het modehuis sloot in 2020 de deuren vanwege de economische effecten van de coronapandemie.

Het boek krijgt de naam ‘The Colors of Sies Marjan’ en is ingedeeld op kleur in plaats van chronologische volgorde of seizoen. “Het verhaal over het kleurenspectrum volgt de reis door het leven van het merk. De afbeeldingen variëren van niet eerder gepubliceerde tekeningen, looks van iconische shows en reclamecampagnes tot gevonden voorwerpen die de inspiratie achter de creatie van deze luxueuze, chromatische kledingstukken onthullen,” aldus het persbericht. Het boek zal ook diverse interviews en bijdragen van anderen naast Sander Lak bevatten.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Rizzoli New York aan het einde van oktober. Het boek telt 400 pagina’s en is een hardcover. De adviesprijs is 52,99 euro.