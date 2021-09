Openingsweekend MoMu trekt 4.800 bezoekers

Het ModeMuseum (MoMu) in Antwerpen heeft eindelijk de deuren weer geopend na de intensieve verbouwing van bijna drie jaar. De heropening trok in het weekend 4.800 bezoekers, zo meldt het museum in een persbericht.

“De reacties van de bezoekers zijn positief en we zijn blij dat het startschot is gegeven. Dat mensen zo massaal naar het museum zijn gekomen, steekt ons een hart onder de riem. Want ons ganse team heeft hier heel hard naartoe gewerkt,” aldus Kaat Debo, de directeur van MoMu, in het persbericht.

Het museum sloot in 2018 de deuren voor een grote verbouwing. De renovatie moest zorgen voor een plek waar op permanente basis het verhaal van Belgische mode gebracht kan worden en waar bezoekers een diepere kijk in de modegeschiedenis kunnen krijgen. Het museum heeft een permanente tentoonstelling toegevoegd aan het programma, genaamd ‘Mode uit de MoMu-collectie’, die te zien is op de begane grond van het museum. Het belicht avantgarde Belgische en internationale mode met een wisselende presentatie van silhouetten en archiefmateriaal uit de meer dan 35.000 stuks tellende vaste collectie van het MoMu.

MoMu, credit: Matthias de Boeck