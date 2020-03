Opera met kostuums van Jan Taminiau nu gratis te zien op Youtube

Ritratto zou eigenlijk afgelopen week in première gaan bij het Nationale Opera & Ballet. De coronacrisis gooide roet in het eten, maar de organisatie achter het theatergebouw liet zich niet uit het veld slaan. Ongeveer een week later dan de fysieke première gepland stond, ging het operastuk in debuut op het Youtube-kanaal van het Nationale Opera & Ballet. Modeontwerper Jan Taminiau ontwierp voor de opera de kostuums voor de hoofdrolspeler. De gehele opera is nu nog te bekijken op het Youtube-kanaal.

Ritratto draait om het leven van de spraakmakende en zeer extravagant levende en geklede Luisa Casati. Zij leefde tussen 1881 en 1957 en was een van de rijkste vrouwen in Italië toen haar beide ouders stierven en ze een fortuin erfde. Ze was een muse voor vele kunstenaars en artiesten en liet zich vaak portretteren. Deze portretten leidde tot de opera Ritratto gemaakt door Willem Jeths.

De opera is opgedeeld in zeven scènes en duurt ongeveer anderhalf uur.