Outdoormerk A.S.Adventure lanceert driedaags festival Nomadsland in samenwerking met Travelbase

Liefhebber van buitenactiviteiten? Het Belgische outdoormerk A.S.Adventure organiseert samen met reispartner Travelbase een driedaags festival genaamd Nomadsland. Het festival heeft vooralsnog een onduidelijke locatie. Het vindt plaats ergens tussen het rijke natuurgebied van Houffalize en Gouvy langs de rivier Ourthe, aldus het persbericht. De datum is wel al bekend: vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni 2024.

Didier Neyt, marketingdirecteur bij A.S.Adventure deelt over het festival Nomadsland: “In deze hoogtijden van digitale communicatie en virtuele beleving, zoeken we bewust altijd naar een onderscheid tussen contact en connectie. Dit nieuwe initiatief is daarvan een bewijs. Niets beter dan sociale interactie tussen gelijkgezinden in een natuurlijke omgeving.”

Charles Van den Bossche, oprichter en CEO van Travelbase vult aan: “Outdoor life en de zin voor avontuur en natuur zit duidelijk in de lift. Dat merken we ook aan de tienduizenden avonturiers die jaarlijks samen met Travelbase de natuur intrekken in alle hoeken van de wereld. Met Nomadsland brengen we deze community voor het eerst samen op 1 plek én zetten we het avontuur dicht bij huis in de kijker.”

Vandaag begint de pre-registratie voor tickets. 8 maart begint de officiële ticketverkoop. Een ticket voor het driedaagse festival Nomadsland kost 149 euro. Dit geeft toegang op het festival, een campingplek op het terrein (let op: vans, campers en mobilhomes niet toegestaan), verblijf en maaltijden.

Wat je nog meer kunt verwachten: yoga in de ochtend, wandelingen van 15, 25 of 40 kilometer, diverse workshops van experts op het gebied van ijsbaden, woodcarving, koken met vuur, bushkraft en een camping met mede-outdoor liefhebbers.