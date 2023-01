'Palais Galliera exposeert coutureverzameling van Azzedine Alaïa'

Behalve ontwerper was Azzedine Alaïa ook een gepassioneerd verzamelaar van haute couture. Palais Galliera wijdt aankomend najaar een tentoonstelling aan de persoonlijke collectie van de in 2017 overleden couturier. Dat zegt Olivier Saillard, directeur van de Association Azzedine Alaïa en curator van de tentoonstelling, tegenover WWD.

De tentoonstelling krijgt de titel ‘Azzedine Alaïa, couturier collectionneur’, en opent op 27 september 2023. Er zullen 150 ontwerpen te zien zijn, van onder meer Vivienne Westwood, John Galliano, Elsa Schiaparelli en Madeleine Vionnet.

De ontwerpen zijn afkomstig uit een verzameling die in totaal ongeveer twintigduizend kledingstukken omvat. Deze werd grotendeels bewaard in de kelder van Alaïa’s hoofdkantoor aan de Rue de Moussy in Parijs. Pas na zijn overlijden werd duidelijk hoe groot de collectie eigenlijk was.

De verzameling ‘is zowel een weerspiegeling van Alaïa’s eigen smaak als van het talent van de ontwerpers die hij bewonderde’, zo schrijft WWD. Volgens Saillard voelde Alaïa ‘een urgente behoefte om de herinnering aan de couturiers, evenals de ateliers die de kleding produceerden, levend te houden.’ Alaïa begon al met verzamelen in 1968.

Voor Palais Galliera is dit de tweede tentoonstelling over Alaïa in tien jaar. Het museum organiseerde in 2013 al een retrospectief over Alaïa, waarin zijn eigen werk centraal stond.