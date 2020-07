Palais Galliera zet retrospectief over Gabrielle Chanel op

Nog nooit is er een retrospectief opgezet rondom Gabrielle Chanel. Een opvallend feit op zich, aangezien Chanel een van de meest bekende ontwerpers uit de modegeschiedenis is. Palais Galliera, het Parijse Museum, zal heropenen met een tentoonstelling gewijd aan de ontwerper, zo meldt het in een persbericht.

De tentoonstelling zal de naam krijgen ‘Gabrielle Chanel - A Fashion Manifesto’ zo blijkt uit het bericht. De expo zal bestaan uit 350 items. Deze komen uit de eigen collectie van Palais Galliera, zijn in bruikleen bij diverse musea wereldwijd en uit privé collecties. “De tentoonstelling is een uitnodiging om een universum en stijl te ontdekken die werkelijk tijdloos zijn,” aldus het bericht.

De tentoonstelling is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is chronologisch opgezet; van haar begin jaren tot de creatie van het bekende Chanel nummer vijf parfum. Dit gedeelte is opgedeeld in tien hoofdstukken en elk hoofdstuk wordt vergezeld door een portret van Gabrielle. Het tweede gedeelte van de tentoonstelling is opgezet rondom thema’s waarbij de bezoeker ‘wordt uitgenodigd haar dress codes te ontrafelen’. Het gaat hier verder in op iconische ontwerper die ze heeft gemaakt zoals bijvoorbeeld het tweed-ensemble en de 2.55 tas.

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 14 maart 2021 is ‘Gabrielle Chanel - A Fashion Manifesto’ te zien in het Palais Galliera in Parijs.