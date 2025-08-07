Paleis Het Loo maakt zich klaar voor modetentoonstelling Dresscodes

Een nieuwe tentoonstelling om op de agenda te zetten: ‘Dresscodes, van statement tot stijlicoon’ in Paleis Het Loo. Het Nederlandse Paleis toont door middel van kleding van (voormalige) Nederlandse koninginnen én die van internationale sterren hoe dresscodes werken en wat ze betekenen.

Onder andere de dresscodes voor ceremonies, het buitenleven, trouwen en rouwen en de rode loper worden onder de loep genomen. Onder andere de trouwjurk van koningin Wilhelmina, maar ook outfits van koningin Máxima en kroonprinses Amalia zullen te zien zijn.

Dresscodes is vanaf 9 oktober te zien in Paleis Het Loo. Er is nog geen einddatum aangekondigd.