Papieren modecreaties RVDK en Steve Madden te zien in Amsterdamse bibliotheek

De papieren couture creaties van RVDK en Steve Madden, gepresenteerd op de afgelopen editie van Amsterdam Fashion Week, worden binnenkort tentoongesteld in het OBA Roelof Hartplein. Dat maakt de Amsterdamse bibliotheek vandaag bekend in een persbericht.

Op 31 augustus jl. showde het Amerikaanse schoenenmerk Steve Madden op de Amsterdamse modeweek. Modeontwerper Ronald van der Kemp had de creatieve leiding.

De expositie 'From paper to couture' loopt van 14 tot 27 december as.

Steve Madden presentatie herfst/winter 2023 collectie donderdag 31 augustus jl in de voormalige Bijlmerbajes Credits: STEVE MADDEN X RVDK AFW SHOW via SoPR.