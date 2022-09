Parijs museum presenteert tentoonstelling over kledingstijl kunstenaar Frida Kahlo

Het Palais Galliera in Parijs zoomt dit najaar in op de stijl en de manier waarop kunstenaar Frida Kahlo zich presenteerde. De tentoonstelling 'Frida Kahlo, Beyond Appearances' is vanaf 15 september te zien tot en met 5 maart 2023, zo is te lezen op de website.

De tentoonstelling bevat ruim 200 objecten uit Casa Azul, het huis waarin Kahlo is geboren en opgroeide. Items die tentoongesteld worden zijn ondere andere kleding, accessoires, brieven, make-up, medicijnen en orthopedische hulpstukken. Zo zijn er traditionele Tehuana jurken, pre-Colombiaanse kettingen en handgeschilderde korsetten te bewonderen. Naast de items worden video's en foto's getoond van de wereldberoemde kunstenaar.

Van 15 september tot en met 31 december is er ook een 'capsule tentoonstelling' naast de reguliere tentoonstelling te zien die inzoomt op Kahlo's invloed op hedendaagse mode. Zo is ze een inspiratie geweest voor ontwerpers zoals Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Riccardo Tisci, Maria Grazia Chiuri en Rei Kawakubo.

Kahlo gebruikte haar kleding om haar gevoel en twijfels te uiten over haarzelf en haar politieke standpunten. Na haar ongeluk op 18-jarige leeftijd, waarna ze zich toelegde op schilderen, ging ze zich kleding in traditionele kleding om haar Mexicaanse identiteit te benadrukken maar ook om comfortabel om te gaan met haar handicap.