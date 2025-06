Primeur in Nederland: Compleet paar Romeinse schoenen te zien in Katwijk

Vanaf vrijdag 13 juni tot eind juli is in het gemeentehuis van Katwijk een historisch object te bewonderen: een paar Romeinse schoenen van ongeveer 1800 jaar oud. Volgens het lokale nieuwsblad Alles over Katwijk is dit de eerste keer dat in Nederland een volledig paar uit de Romeinse tijd wordt tentoongesteld.

De leren werkschoenen, voorzien van spijkerzolen, zouden zijn achtergelaten door “een ongelukkige die vastzat in de modder”. Naast het originele paar zijn ook een gereconstrueerde versie en andere Romeinse vondsten te zien in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

De tentoonstelling wordt officieel geopend door wethouders Jacco Knape en Gerard Mostert. Na de opening lichten betrokkenen, waaronder oudheidkundige Carol van Driel-Murray, de vondsten verder toe. De objecten zijn in 2024 opgegraven tijdens een grootschalig onderzoek in de regio.

De Romeinse tijd blijft tot de verbeelding spreken — ook in de modewereld. Grote merken als Dior, Valentino, Dolce & Gabbana en Moschino laten zich geregeld inspireren door de klassieke oudheid.