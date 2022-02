Project Choub van Mehdi Mashayekhi te zien in Amstelveen

Van 19 februari tot en met 6 maart is werk van Mehdi Mashayekhi te zien in Ateliers 2005, een werkplaats voor professionele Amstelveense kunstenaar waar regelmatig exposities en culturele activiteiten worden georganiseerd. Het gaat om het project “Choub” (hout in Farsi-taal), een vertelling over de intergratiereis die Mashayekhi zelf heeft gemaakt, zo is op de website van Ateliers 2005 te lezen.

Collectie met een verhalend doel

Het project is een draagbare kledingcollectie gemaakt van multiplex 4 mm hout, ontworpen en gegenereerd door CAD-toepassingen. De collectie bestaat uit vijftien kledingstukken met verschillende functies en betekenis, zo meldt de ontwerper op de Ateliers 2005 website. "Vanuit abstract oogpunt nam ik een migrant als een stuk hout, waarschijnlijk onconventioneel en ongepast voor een draagbaar kledingstuk. (..) Het vormgeven en trainen van het materiaal voor een nieuwe structuur (multiplex voor kleding), is een symbolische integratie die plaatsvindt voor een migrant op bestemming. De kern van de persoon blijft altijd hetzelfde (hard als hout) zoals het was, maar hij is getraind/aangepast voor een nieuwe omgeving," aldus Mashayekhi in het bericht over de expositie.

Mashayekhi studeerde in 2018 af van vormgeving aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem, Nederland. Volgens De Arnhemse Nieuwe visualiseerde Mashayekhi in zijn afstudeercollectie zijn persoonlijke ervaringen als oosterse man in de westerse maatschappij. "Hij creëerde zijn eigen garderobe, een combinatie van menswear tailoring, 3D-textielontwerp en experimenten met high-tech toepassingen op stugge materialen," aldus de publicatie van het initiatief van Ontwerp Platform Arnhem dat aandacht geeft aan Arnhems talent. De mannenmode ontwerper en designer is gevestigd in Amsterdam.

De opening van de expositie is op zaterdag 19 februari. Ateliers 2005 is gevestigd aan Van Weerden Poelmanlaan 4 in Amstelveen.

Beeld: eigendom Mehdi Mashayekhi

Beeld: eigendom Mehdi Mashayekhi

Beeld: eigendom Mehdi Mashayekhi