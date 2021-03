Ralph Lauren presenteert circulariteitsstrategie, wil in 2025 Cradle-to-Cradle-producten maken

Ralph Lauren Corporation zet een stap voorwaarts op het gebied van circulariteit. Het wil resale- en recycling-opties voor klanten gaan aanbieden, Cradle-to-Cradle-gecertificeerde producten introduceren, en werken aan het opschalen van technologieën die het hergebruik van materialen vergemakkelijken. Dat zijn de drie pijlers van de circulariteitsstrategie die het modeconcern in een persbericht presenteert.

In 2025 wil Ralph Lauren vijf iconische producten, zogenaamde ‘icons’, Cradle-to-Cradle-gecertificeerd produceren. Het C2C-certificaat is een onafhankelijke beoordeling op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt er gekeken naar de de veiligheid van materialen en producten voor de mens en omgeving, het ontwerp voor toekomstig circulair gebruik en duurzame productie. Ralph Laurens ‘icons’ worden het hele jaar door vermaakt en verkocht. Het gaat bijvoorbeeld om bestsellers als polo’s, chino’s en jeans. In de toekomst hoopt het merk dezelfde ontwerpprincipes op andere productcategorieën toe te passen, zo schrijft het.

Begin maart kondigde het merk al de komst aan van ‘The Lauren Look’, een eigen kledinghuurabonnement. Vanaf 2022 zal het merk ook andere services aan gaan bieden die de herverkoop en recycling van producten ondersteunen, zoals het inzamelen van gebruikte Ralph Lauren-items. Tot slot gaat het bedrijf door met investeren in schaalbare technologieën die de kwaliteit van gerecyclede materialen verbeteren. Ralph Lauren doelt erop om vanaf 2025 producten te verkopen die van honderd procent gerecycled katoen zijn gemaakt, in dezelfde kwaliteit als nieuw katoen.

Patrice Louvet, CEO van Ralph Lauren Corporation, stelt in het persbericht: “Tijdloosheid is al meer dan vijftig jaar de kern van Ralphs creatieve visie, en onze circulariteitsbenadering versterkt de overtuiging dat Ralph Lauren-producten niet alleen de tand des tijds moeten kunnen doorstaan, maar dat ook hun levenscycli eindeloos zijn.”