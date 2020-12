Recepten uit de keuken van Phillip Lim tot Missoni

Gezien het sombere nieuws rondom het coronavirus, kan wat luchtigheid geen kwaad. Dat was wellicht ook de gedachte van de Amerikaanse modeontwerper Phillip Lim, toen hij tijdens de pandemie zijn kookboek publiceerde. Het culinaire e-book, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan het goede doel, profiteert van de toename in populariteit van thuis koken in een tijd waarin restaurants over de hele wereld gedwongen gesloten zijn in verband met de gezondheidscrisis. Met het uitbrengen van het boek sluit Lim zich aan bij andere couturiers en modehuizen zoals Dior en Missoni, die hebben laten zien dat ze ook buiten het naaiatelier goede smaak hebben. FashionUnited maakte een overzicht.

Op maat gemaakte recepten van Dior

Christian Dior was niet alleen een van de grootste modeontwerpers van de naoorlogse jaren, hij was ook een echte fijnproever. “De ingrediënten die we gebruiken bij het koken zijn net zo nobel als de materialen die in de couture worden gebruikt. Wat ik leuk vind aan mijn vak, is dat je je geest en je handen bij elkaar moet brengen”, vertelde Christian Dior ooit aan zijn vriend en kok Raymond Thuillier. “Een werk kan alleen perfect worden als jouw creatieve verbeelding tot uiting wordt gebracht door je handen.”

Beeld: Christian Dior: La Cuisine Cousu-Main | Bron: Dior

Dior hield van verfijnde gerechten zoals gevulde kip met fromage blanc of crème anglaise, maar ook eenvoudige bijgerechten zoals pommes duchesses en witlofsalade met vinaigrette. De lievelingsgerechten van de Franse couturier werden verzameld in het boek ‘Christian Dior: La Cuisine Cousu-Main’. Het boek is inmiddels uitverkocht en wordt voor enkele honderden euro’s tweedehands verkocht.

Christian Dior: La Cuisine Cousu-Main, Taal: Engels en Frans, Hardcover uitverkocht, Uitgever: La Société Christian Dior, 2e uitgave 1972

Culinaire poëzie van Phillip Lim

De Amerikaanse modeontwerper Phillip Lim begon te koken om herinneringen op te doen aan zijn moeder, die haar liefde naar haar kinderen uitte met eten. Die persoonlijke touch krijg je mee als je leest hoe hij aubergines klaarmaakt of zijn recept voor kip met basilicum bestudeert. “Dit is geen traditioneel kookboek. De recepten zijn persoonlijk en misschien wel naïef, maar door de jaren heen hebben ze ervoor gezorgd dat ik mezelf kan uiten en mijn vreugde over het koken met geliefden kan delen”, zegt Lim in het voorwoord van zijn boek, dat de Nederlandse fotograaf Viviane Sassen heeft geïllustreerd. Het resultaat is een poëtisch gesprek tussen haar foto’s, Lim’s recepten en herinneringen, en “alle dingen die ons voeden,” aldus de ontwerper.

More than our Bellies, 99 pagina’s, Taal: Engels, Hardcover uitverkocht, verkrijgbaar als e-book voor 10 dollar, Uitgever: Wefolk / Apple Books, Eerste uitgave: 2019

Beeld: Foto’s door Vivianne Sassen | Bron: Philipp Lim.

Rejina Pyo: Recepten van thuis

Het kookboek van de Koreaanse ontwerper Rejina Pyo uit Londen werd thuis gemaakt - in samenwerking met haar man en chef-kok Jordan Burke. Hij was zo enthousiast over de gerechten die Pyo thuis kookte, dat ze met z’n tweeën meerdere culinaire reizen naar haar geboorteland maakten om traditionele, authentieke recepten te verzamelen.

Het boek biedt niet alleen instructies voor klassieke gerechten zoals Kimchi of Bibimbap, maar ook een introductie tot de basis van de Koreaanse eetcultuur, waarbij alles draait om de gemeenschap. “Eten is op zijn mooist als het gedeeld wordt”, zo leest de inleiding van het boek - een devies dat het koppel elke dag thuis tot leven brengt en zeker met dit boek.

Titel: Our Korean Kitchen, 381 pagina’s, Taal: Engels, Hardcover, Prijs: 22,97 dollar, Autheurs: Jordan Bourke & Rejina Pyo, Uitgever: Weidenfeld & Nicholson, Eerste editie: 3 september 2015

Beeld: De Missoni groutouders in de jaren '80 | Bron: Missoni

Missoni’s familierecepten

Missoni uit niet alleen zijn joie de vivre door middel van originele gebreide kledingstukken in opvallende patronen, de familie achter het Italiaanse modehuis doet dat ook met hun kookkunsten. Maccapani Missoni, de zoon van Missoni’s artistiek directeur Angela Missoni, heeft de recepten van de familie verzameld en gepubliceerd. Van Gnocchi Verdi tot Zucchine alla Parmigiana, de gerechten uit dit kookboek zijn net zo smaakvol als de ontwerpen van het modehuis en nodigen de lezer uit om de culinaire wereld van deze kleurrijke familie te verkennen.

Titel: The Missoni Family Cookbook, 238 pagina’s, Taal: Engels, Hardcover, Prijs: 55 dollar, Auteur: Francesco Maccapani Missoni, Uitgever: Assouline, Eerste uitgave: 13 april 2018

Beeld van links naar rechts | Fotograaf: Claudia Tajoli; The Missoni Family Cookbook | Assouline

American Fashion Cookbook

Dit kookboek nodigt de lezer uit tot een diner met de hele Amerikaanse mode-industrie. De leden van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) hebben meer dan 100 recepten bijgedragen en ze zijn net zo divers als de stijlen van de deelnemende ontwerpers. De recepten variëren van Derek Lam's exquise crudo van de yellowtail makreel tot het familierecept van Carolina Herrera voor Pommes Toupinel - een gepofte aardappel gevuld met een gepocheerd ei en bechamelsaus, het komt allemaal voorbij.

Titel: American Fashion Cookbook, 120 pagina’s, Taal: Engels, Auteur: Lisa Marsh, Prijs: 50 dollar, Uitgever: Assouline, Eerste uitgave: 1 september 2009

Hoofdbeeld: Missoni

*Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.*