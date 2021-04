Rolling Stones-tentoonstelling komt in 2023 terug naar Groningen

‘The Rolling Stones - Unzipped’ was maar vier weken geopend in 2020 voordat het Groninger Museum dicht moest vanwege nieuwe coronamaatregelen. Aangezien de musea op korte termijn nog niet mogen openen en de tentoonstelling niet verlengd kan worden, leek het er een tijd op dat geïnteresseerden pech zouden hebben. Het Groninger Museum kondigt nu in een persbericht aan dat de tentoonstelling in 2023 terugkeert naar het museum.

De band en het management melden in het persbericht dat het de inzet van het museum waardeert en het jammer vindt dat de pandemie het voor veel mensen niet mogelijke heeft gemaakt de show te bezoeken. “We vertrekken helaas uit Groningen, een plek waar we ons thuis voelden,” aldus de band in het persbericht. “Maar we kunnen gelukkig zeggen dat we terug komen.”

In de tentoonstelling zijn onder andere outfits van de bandleden te zien. Daarnaast maken ook instrumenten, podium attributen, radio- en video fragmenten, dagboeken, posters en album covers onderdeel uit van de show.