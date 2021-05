Royal Fashion Design-tentoonstelling met ontwerpen van Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

De Grote Kerk Breda presenteert de Royal Fashion Design-tentoonstelling, waarin recente en nieuwe ontwerpen van Nederlandse modeontwerper Mattijs van Bergen centraal zullen staan, meldt het persbericht van Grote Kerk Breda.

De meest gerenommeerde ‘koninklijke’ ontwerpen die tentoongesteld staan, zijn door koningin Máxima bij officiële gelegenheden gedragen.

Van Bergen staat bekend om zijn gelaagde en kleurrijke ontwerpen. Dit zou volgens de Grote Kerk Breda passen binnen het koninklijke en historische kader van de kerk in Breda, zo is te lezen in het persbericht. Er zullen enkele stukken getoond worden uit de collectie ‘Complementair’ die is geïnspireerd door schilderijen van Vincent van Gogh en stukken uit de collectie ‘Zwart’. Deze collectie is geïnspireerd door onder andere fotografie van Ed van der Elsken.

De ontwerpen van de Nederlandse modeontwerper zullen tentoongesteld staan tussen de nissen, aan beide zijbeuken van de Grote Kerk Breda. Dit wordt gedaan naar een tentoonstellingsontwerp van scenograaf, Theun Mosk, en curator en directeur, Marieke Wiegel, zo staat in het persbericht. Tijdens de tentoonstelling wordt ingegaan op de inspiratiebronnen en het ontwerpproces. Van Bergen vertelt in een korte film hoe de nieuwe collectiestukken voor de Grote Kerk Breda tot stand zijn gekomen, waarvoor hij samenwerkte met verschillende ambachtslieden. De inspiratiebronnen voor deze collectie: de sterke vrouwen van Nassau en de geschiedenis van de Grote Kerk Breda. Evenals Johanna van Polanen en het harnas van Engelbrecht II. De ontwerpen zouden een ode zijn aan de vrouwen en zouden de muze, godin, heldin, koningin, beschermer en gever van het leven belichten.

De Royal Fashion Design-tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 29 mei tot en met 29 augustus 2021. Een ticket kost 5 euro. Kinderen tot en met 18 jaar kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken. Daarnaast is de tentoonstelling op woensdagen en zondagen gratis voor iedereen toegankelijk.