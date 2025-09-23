’s Werelds tweede grootste diamant mogelijk tentoongesteld in museum

Antwerpen, België - Een jaar na de ontdekking in Botswana, zou ’s werelds tweede grootste diamant, die in handen is van een bedrijf in Antwerpen, in een museum terecht kunnen komen. Dit meldde het bedrijf maandag aan AFP.

Zonder details te geven, bevestigt HB Antwerp interesse ‘van over de hele wereld’ te hebben ontvangen, aldus communicatiedirecteur Margaux Donckier.

“En ruwe diamanten van zo’n uitzonderlijke grootte zouden heel goed in een museum kunnen belanden, of in de handen van een sjeik die zijn collectie wil uitbreiden”, voegde ze eraan toe tijdens de presentatie van de edelsteen aan een team van AFP.

De Motswedi, de op een na grootste diamant ter wereld met 2.488 karaat en een gewicht van een halve kilo, werd in de zomer van 2024 gevonden in de Karowe-mijn in het noordoosten van Botswana, de grootste diamantproducent van Afrika. Deze mijn is eigendom van het Canadese mijnbouwbedrijf Lucara, dat samenwerkt met HB Antwerp voor de verwerking en verkoop van alle stenen groter dan 10,8 karaat.

Het Belgische bedrijf stelt al een jaar lang minstens drie ruwe diamanten van meer dan 1.000 karaat in handen te hebben gehad. Dit wordt gezien als bewijs dat Antwerpen, ondanks internationale concurrentie, nog steeds een belangrijk centrum is voor het slijpen en polijsten van diamanten.

Om de waarde van de Motswedi te bepalen, moet deze nog worden geanalyseerd met een scanner. Deze techniek geeft een eerste indruk van de aanwezige onzuiverheden, aldus Donckier. “Het is erg moeilijk om nu een prijs te noemen.” De naam Motswedi betekent ‘waterbron’ of ‘ondergrondse waterstroom’ in de Tswana-taal.

Vóór de ontdekking in augustus 2024 was de grootste diamant die in Botswana werd gevonden een steen van 1.758 karaat, eveneens gewonnen door Lucara in 2019. Deze diamant kreeg de naam Sewelo, wat ‘zeldzame ontdekking’ betekent in het Tswana. Deze diamant, zo groot als een tennisbal, werd gekocht door Louis Vuitton, het belangrijkste merk van luxeconcern LVMH, voor een onbekend bedrag.

Het record voor de grootste diamant ooit gevonden blijft in handen van de Cullinan, gewonnen in 1905 in een Zuid-Afrikaanse mijn en geschat op 3.106 karaat.