Saint Laurent neemt filmproductie in eigen handen met Saint Laurent Productions

Het Franse luxe modehuis Saint Laurent stapt in een nieuw avontuur met de lancering van zijn eigen filmproductiebedrijf: Saint Laurent Productions. Het bedrijf maakt zijn debuut tijdens het filmfestival in Cannes, zo meldt het Franse luxe modehuis donderdag in een persbericht.

Het is volgens het persbericht het ‘eerste luxemerk dat de filmactiviteiten in eigen handen neemt’.

Anthony Vaccarello, de creatief directeur van Saint Laurent, bedacht dit idee. Hij staat bekend om het feit dat hij het merk ‘naar de toekomst wil leiden en tegelijkertijd de filmmogelijkheden van zijn collecties wil weerspiegelen’. “Ik wil samenwerken met en ruimte bieden aan alle grote filmtalenten die mij in de loop der jaren hebben geïnspireerd”, aldus Vaccarello in het persbericht.

Voor de lancering van Saint Laurent Productions neemt de dochteronderneming van Saint Laurent deel aan de 76e editie van het filmfestival in Cannes, dat van 16 tot en met 27 mei plaatsvindt. Hier gaat het in première als onderdeel van de selectie ‘Strange Way of Life’ van Pedro Almodóver, met Ethan Hawke en Pedro Pascal in de hoofdrollen.