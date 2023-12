Schoenenkwartier genomineerd voor Museum of the Year Award 2024

Het Schoenenkwartier in Waalwijk is genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2024 (EMYA). Dat heeft het European Museum Forum woensdag bekend gemaakt. Anderhalf jaar gelede heropende het voormalig Nederlands Leder en Schoenenmuseum na een jarenlange renovatie met een nieuwe naam, een nieuw gebouw en een volledig nieuw concept .

Begin mei wordt de winnaar van de prijs bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse EMYA-conferentie in het Portugese Portimão. De EMYA geldt in museumkringen als de meest prestigieuze prijs in Europa. De award wordt jaarlijks toegekend aan musea die uitblinken in hun innovatieve aanpak, educatieve impact en maatschappelijke betrokkenheid. Nieuwe of bestaande musea met grote vernieuwingen kunnen meedingen naar de titel.

Onder de genomineerden bevinden zich nog drie andere Nederlandse musea: het Artis-Groote Museum en het Verzetsmuseum in Amsterdam en het Mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum. Al eerder wonnen Nederlandse musea de EMYA. Zo werden in het recente verleden Museum van de Geest (2022), Naturalis (2021), Rijksmuseum Boerhaave (2019) en het Rijksmuseum (2015) bekroond met de prijs.