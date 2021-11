Schoenenlabel Manolo Blahnik viert vijftigjarig jubileum met virtuele tentoonstelling

Manolo Blahnik, een Spaans familiebedrijf dat luxe schoenen en accessoires produceert, viert zijn vijftigste verjaardag met een interactieve, virtuele tentoonstelling waarin de uitgebreide archieven van het schoenenlabel te bewonderen zijn. Dit meldt het bedrijf in een persbericht, gepubliceerd op de officiële website van Manolo Blahnik.

De 'Manolo Blahnik Archives: A New Way of Walking' is een virtuele wereld met als thema vijf kamers die "belangrijke momenten uit het verleden en heden" van de Spaanse ontwerper vieren en voor het eerst de omvang van de archieven van het luxe schoenenlabel onthullen, aldus het persbericht.

De virtuele archieven zijn een langetermijnambitie van Kristina Blahnik, Chief Executive van het bedrijf, en zijn onder haar leiding ontworpen. De in Amsterdam gevestigde digitale ontwerpstudio Rōnin heeft achttien maanden gewerkt aan de virtuele beleving.

In een reactie op de tentoonstelling zei Manolo Blahnik in een verklaring: "Het is voor mij persoonlijk heel belangrijk dat zelfs degenen die mijn schoenen niet kunnen kopen, zich verbonden kunnen voelen met Manolo Blahnik en met wie wij zijn, 'A New Way of Walking' biedt dat.

Er zijn vijf kamers om de tentoonstelling te verkennen en de ervaring begint op dezelfde manier als Blahniks ontwerpen, met een schets. De eerste kamer, 'The Palette Room', viert de liefde en het gebruik van kleur van de schoenenontwerper met tachtig schetsen gerangschikt in een spectrum van kleuren. De tweede kamer, The '70s Room', biedt een blik in de begindagen van het bedrijf in de vorm van filmfragmenten, krantenknipsels, ongeziene portretten en persoonlijke foto's en vertelt het verhaal van de vele 'primeurs'. In deze archiefruimte hangt ook een jurk uit de 'Black Magic' catwalkshow van Ossie Clark in 1971, waarvoor Blahnik zijn eerste collectie ontwierp.

De derde kamer is getiteld 'Friendships' en is gewijd aan "diepe verbindingen en levenslange relaties. Tot de vrienden behoren Diana Vreeland, de voormalige hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, die in de begindagen een mentor voor Blahnik was en zijn uitstapje naar schoenen aanmoedigde, en Anna Piaggi, de Italiaanse schrijfster en mode-icoon voor wie Blahnik stijlen ontwierp, zoals de Menchi en Piaggi.

Kamer vier, The Gold Room', viert weelde en overdaad. Naast schetsen en materialen is de nieuwe vijftigste verjaardagscollectie te zien, een capsule collectie van gouden stijlen die weelderig, barok en typisch 'Manolo' zijn. Deze zijn ook te koop zijn in de virtuele wereld van het merk. De laatste ruimte is ‘Our Family’, gecreëerd om een momentopname te maken van het hele modehuis in zijn vijftigste jaar en om de individuen te belichten die samen met Manolo en de Blahnik familie hebben gewerkt om het merk op te bouwen.

Het luxeschoenenmerk Manolo Blahnik beschikt over 303 winkels wereldwijd met verkooppunten in eenendertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië, en heeft een eigen webshop. Het atelier en de productiefaciliteit van het merk zijn gevestigd in Vigevano, Pavia, Italië.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.