State of Fashion: ‘Hoe kunnen we de traditionele relatie met mode transformeren?’

Hoewel de biënnale State of Fashion pas volgend jaar plaatsvindt, zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo waren er tijdens het Fashion + Design Festival Arnhem in juni diverse sessies waarbij de curatoren van State of Fashion in gesprek gingen met diverse partijen en geïnteresseerden. De curatoren willen het publiek zo veel mogelijk betrekken bij het proces en crowdsourcen als het ware informatie en ideeën. FashionUnited spreekt met een van de co-curatoren van het Not Enough Collective team, Marina Sasseron de Oliviera Cabral Dat modevenement State of Fashion het dit keer anders aan zou gaan pakken werd al duidelijk toen het een open call voor curatoren plaatste. Twee groepen werden uiteindelijk geselecteerd: Not Enough Collective en Fashion Open Studio. Samen tellen de twee groepen al zeven co-curatoren, maar met het crowdsourcen onder het publiek (binnen én buiten de mode-industrie) brengt State of Fashion de gemeenschap weer een stap dichterbij.

De vijf sessies op 25 juni, waarin de co-curatoren in gesprek gingen met de aanwezigen, dienen als een startpunt, zo vertelt Marina. “Het is onze werkwijze om te luisteren en te engageren.” Uiteindelijk wil Not Enough Collective duidelijker krijgen hoe men naar een gezonder modesysteem toe kan werken. Elke sessie had een ander thema en Sasseron de Oliviera Cabral geeft tijdens het video-interview een klein kijkje in de sessies. “We dagen de relatie die mensen met mode hebben uit. Wanneer is iets mode, en wanneer niet. Waarom zijn de winkels in de binnenstad wel mode, maar de verzamelpunten voor textiel niet?” Ook werd er dieper ingegaan op wat normaal gesproken ontbreekt, volgens de deelnemers, in modetentoonstellingen. “We hebben gekeken naar wat er ontbreekt en hoe we dit juist wel kunnen betrekken tijdens de biënnale.” Zo werd er gesproken over het gebrek aan paspoppen in diverse maten, het feit dat de kleding vaak maar vanuit één hoek bekeken kan worden, een tentoonstelling vanuit één visie of over één ontwerper wordt opgezet. “Kleding wordt gedecontextualiseerd,” aldus Sasseron de Oliviera Cabral. Ook wordt er bijvoorbeeld vaak een item geplaatst, zonder de inspiratie die is gehaald uit kleding van inheemse gemeenschappen er naast wordt geplaatst.

State of Fashion: “We dagen de relatie die mensen met mode hebben uit.”

Uit het gesprek komt naar voren dat State of Fashion hoogstwaarschijnlijk inclusiever dan ooit wordt. De Sasseron de Oliviera Cabral, en de rest van de curatoren, wil dat zo veel mogelijk mensen aangesproken worden door State of Fashion volgend jaar, niet alleen de mensen die zich in de branche bevinden. “Hoe kunnen we diverse soorten publiek erbij betrekken? Het publiek is voor ons erg belangrijk en we willen diverse stemmen betrekken in het proces van moe maken. We willen in de ‘man op straat’ erbij betrekken, mensen die nog niet betrokken zijn bij de mode industrie. Natuurlijk kopen ze kleren en volgen ze trends, maar hoe kunnen we deze exclusieve relatie met mode, die voornamelijk commercieel is, verbreken. Hoe kunnen we dit transformeren tot iets wat gezonder is voor iedereen én het modesysteem.”

Het liefst betrekken de curatoren nog meer mensen in het proces door middel van dit soort sessies. “We willen alles zo open, transparant en duidelijk mogelijk maken,” zo geeft Sasseron de Oliviera Cabral aan. “We moeten nu gaan beslissen hoe we gaan communiceren rondom en tijdens de biënnale. Hoe kunnen we de bezoekers dingen laten begrijpen en hoe maken we ze herkenbaar.” Hoewel State of Fashion nog een jaar weg is, is er nog een hoop werk te verzetten. “Maar als we meer mensen kunnen samenbrengen tijdens deze reis, dan wordt het geweldig.”