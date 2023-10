State of Fashion onthult thema én gaststeden voor 2024-editie

Modebiënnale State of Fashion richt zich in 2024 op het thema ‘Ties that bind’. Dit thema zal niet alleen in Nederlandse modestad Arnhem te vinden zijn, maar ook in drie gaststeden op het zuidelijk halfrond, zo bleek tijdens een bijeenkomst op 24 oktober in Arnhem.

De gaststeden zijn Nairobi in Kenia, Bangalore in India en São Paulo in Brazilië. In deze steden zal enkele maanden voorafgaand aan het Nederlandse evenement van State of Fashion projecten getoond en opgezet worden aan de hand van het thema ‘Ties that bind’. Dit kunnen tentoonstellingen zijn, maar ook projecten die meer onder de radar plaatsvinden. In elke gaststad is een gastcurator aanwezig die het in goede banen leidt. In Nairobi is dit Sunny Dolat, in Bangalore is dit Kallol Dotta en in São Paulo is dit Hanayrá Negreiros.

Documentatie of fysieke projecten en objecten van de gaststeden zullen later een plaats krijgen in het programma van State of Fashion in Nederland. Dit programma wordt op een later moment bekendgemaakt.