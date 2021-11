Stella McCartney opent tentoonstelling ‘Future of Fashion’ tijdens COP26

De VN-klimaattop in Glasgow is in volle gang. Tijdens de top wordt in Glasgow ook aandacht besteed aan de verduurzaming van de mode-industrie, onder meer met de tentoonstelling ‘Future of Fashion: An innovation conversation with Stella McCartney’. Daar worden de innovatieve materialen getoond die de Britse ontwerper Stella McCartney gebruikt in haar collecties. De tentoonstelling in het Kelvingrove Museum werd gisteren geopend door McCartney zelf.

“Helaas zijn we een van de industrieën die het meest schadelijk zijn voor het milieu,” zei McCartney in een interview met Agence France-Presse (AFP), wijzend op de mode-industrie. “Ik ben hier om de toekomst van mode te laten zien, en te tonen dat er een andere weg is, dat er oplossingen zijn.”

McCartney zelf werkt al decennialang met onder meer met plantaardige en synthetische alternatieven voor bont en leer. Bij de productie daarvan is in veel gevallen sprake van ernstig dierenleed. Ook is ze een voorvechter van technologische innovatie op het vlak van materialen.

Beeld: Stella McCartney

In de tentoonstelling zijn onder meer kledingstukken te zien gemaakt van mycelium, een leeralternatief dat afkomstig is van schimmels. Ook wordt er inzicht geboden in NuCycl, een technologie die het mogelijk maakt natuurlijke en synthetische materialen tot in de oneindigheid te recyclen.

“Door onze sector te vertegenwoordigen en mijn recente materiaalinnovaties te tonen tijdens COP26 hoop ik te inspireren tot actie binnen de bedrijfswereld en bij regeringsleiders,” aldus McCartney in een persbericht over de tentoonstelling. “Als we nu niet samenwerken, zou dat onrechtvaardig zijn tegenover toekomstige generaties en tegenover degenen die de ergste gevolgen van klimaatverandering nu al ondervinden. Dit is onze kans.”

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 9 november. Tijdens de laatste twee dagen worden er op de tentoonstellingslocatie discussies georganiseerd waaraan onder meer jonge klimaatactivisten, The British Fashion Council en The Great Campaign deelnemen.