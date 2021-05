‘Studenten eisen vertrek directeur en hoofddocent modeopleiding AMFI’

Studenten van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en de studentenvakbond ASVA eisen het vertrek van de huidige directeur en de hoofddocent van de modeopleiding, zo schrijft het NRC op basis van een statement. Volgens de studenten is het vertrek van de twee nodig om de veiligheid op de opleiding te waarborgen.

De modeopleiding is sinds vorig jaar al meerdere keren negatief in het nieuws gekomen. In de zomer van 2020 kwamen al berichten van racisme op de opleiding naar buiten. Na een publicatie over grensoverschrijdend gedrag van mode-ondernemer en oud AMFI-student Martijn N. kwamen meerdere berichten op social media over de onveilige leer- en werkomgeving bij AMFI. RTLZ sprak vervolgens met een kleine dertig studenten die aangaven constante stress te ervaren op de opleiding en vaak publiekelijk afgekraakt te worden of werden tijdens hun tijd bij AMFI.

AMFI stelde vervolgens een onderzoek én een taskforce in. Op de update-pagina van de opleiding is te lezen dat het onderzoek van een externe partij is begonnen. Gesprekken met diverse partijen zijn inmiddels begonnen waarna een analyse wordt gemaakt. Wanneer het onderzoeksrapport klaar is, is nog niet bekend, aldus het bericht.

NRC meldt dat eerder deze week studenten een lijst publiceerden met veranderingen die nodig zijn om de veiligheid op de opleiding te vergroten. In het statement dat de krant nu in handen heeft melden de studenten dat ze geen vertrouwen hebben dat de hervormingen en een cultuuromslag kunnen worden bewerkstelligd met het huidige bestuur aan het roer.

Beeld: Pexels