Tentoonstelling 'Amsterdam in Motion' laat zien wat Amsterdammers zullen dragen

Ter ere van 750 jaar Amsterdam opent burgemeester Femke Halsema op 27 oktober de multimediale tentoonstelling Amsterdam in Motion op het Westergasterrein, een samenwerking tussen initiatiefnemer Duncan Stutterheim (Westergas) en het Amsterdam Museum. De expositie, over de dynamische geschiedenis van de hoofdstad, zoomt ook in op de toekomst van de Amsterdamse mode.

Dat modegedeelte, ontwikkeld door het lectoraat Fashion Research & Technology van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), laat bezoekers ervaren hoe mode en technologie samenkomen. Zo kunnen bezoekers via een digitale passpiegel kleding passen van digitale mode-ontwikkelaar The Fabricant. Er zijn duurzame ontwerpen te zien, zoals een linnen jasje van TextileLab van Waag Futurelab, gemaakt met lokaal geteeld vlas en natuurlijke verfstoffen te Amsterdam, en vooruitstrevende materialen, waaronder een mycelium-kledingstuk van Yume Yume en een 3D-gebreide visserstrui, ontworpen met kunstmatige intelligentie.

"Deze ontwerpen bieden een glimp van de toekomst", stelt onderzoeker Gwen Parry (HvA) in het persbericht. “Ze zijn gecreëerd met behulp van digitale technologie, én vanuit samenwerking met lokale partijen. Ze dragen een nieuw verhaal uit, en dat hebben we hard nodig. De mode-industrie bevindt zich op een kantelpunt: ontwerpers, veel bedrijven én het onderwijs zijn doordrongen van het besef dat het anders moet."

Amsterdam in Motion is vanaf 27 oktober te zien in de Zuiveringshal op het Westergasterrein. Kaarten zijn verkrijgbaar via amsterdaminmotion.nl.