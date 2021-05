Tentoonstelling: De pioniers op het gebied van digitale mode verzameld

Beeld: ‘Dematerialised’ tentoonstelling op Cryptovexels

Digitale mode haalt regelmatig de krant, vanwege haar futuristische esthetiek of de torenhoge prijzen. Begin maart bracht een virtuele sneakercollectie maar liefst 3,1 miljoen dollar op, waarbij een paar schoenen 10.000 dollar opbracht. Begin in april werden in een tentoonstelling enkele baanbrekende momenten van het fenomeen digitale mode getoond, waar items voor miljoenen dollars werden verkocht.

Wie de Metaverse-tentoonstelling van digitale mode startup Dematerialised bezocht, begaf zich naar Cryptovoxels - een virtuele wereld op de Ethereum-blockchain. Met de pijltjestoetsen op hun toetsenbord konden bezoekers door straten vol digitale kunst navigeren, een ervaring die enigszins doet denken aan de korrelige werelden van de game Minecraft of Secondlife.

Digitale mode wordt langzaamaan een branche op zich - zoals de tentoonstelling op Cryptovexels, die deel uitmaakt van een grotere online virtuele kunsttentoonstelling. Digitale mode, of 3D-modellen van kleding gemaakt met behulp van digitale software, wordt al op grote schaal gebruikt door modebedrijven in hun reclamecampagnes, zo vertelt Catty Taylor, de mede-oprichter van het in Londen gevestigde Institute of Digital Fashion, dat heeft samengewerkt met merken als Ellesse en Balenciaga.

Werelden gevuld met digitale mode

"Het is uitgegroeid tot een wereld waarin digitale mode een soort tastbaar 3D-object is dat echt bruikbaar is en in veel verschillende kanalen kan worden gebruikt," zei Taylor tijdens een gesprek over de Metaverse-tentoonstelling op social media-app Clubhouse. Haar 'Boob Jiggle T-shirt', dat ze in 2017 maakte, evenals een met digitale kristallen bezaaide couturejurk die ze maakte in samenwerking met de Amerikaanse couturier August Getty, waren te zien in de tentoonstelling.

Beeld: Rtfkt x Fewocious Sneaker (links) / Dematerialized tentoonstelling op Cryptovexels

Merken zoals Hugo Boss en Tommy Hilfiger creëren hun nieuwste collecties met behulp van 3D-ontwerpsoftware en besparen zo op samples en andere middelen. Maar ook voor kledingstukken en schoenen die uitsluitend digitaal verkrijgbaar zijn is een markt.

Op de Metaverse tentoonstelling was de vurig rode 'Pepa Trousers' van Tribute Brands te zien. Tirbute Brands is het eerste label dat een businessmodel rond digitale mode en verkoop aan eindconsumenten heeft opgebouwd, legde Karinna Nobbs telefonisch uit. Zij was medeoprichtster van de digitale modemarktplaats Dematerialised en curator van de tentoonstelling. Op de tentoonstelling was ook de Zweedse kledingretailer Carlings te zien, die in 2018 de eerste online winkel werd die digitale mode verkocht. Het silverhood trainingspak van creatief bureau Virtue in de tentoonstelling herdacht dit moment.

Niet te missen waren een paar sneakers uit de samenwerking tussen digitaal sneakermerk Rtfkt en virtuele kunstenaar Fewocious. Binnen zeven minuten brachten de virtuele schoenen 3,1 miljoen dollar op en werden ze een mediasensatie. Deze samenwerking is slechts één voorbeeld van hoe digitale mode profiteert van de recente trend rond virtuele kunst.

Tijdens de pandemie heeft de markt voor digitale verzamelobjecten zoals videogame-items en kunstwerken een hoge vlucht genomen. Met behulp van zogeheten non-fungible tokens (NFT's) en blockchaintechnologie krijgen deze items hun unieke digitale identiteit, en een daaraan gekoppelde waarde. Op die manier wordt digitale mode snel een collector's item. Het aandeel in de NFT-markt is echter moeilijk te kwantificeren.

Wie koopt virtuele kleren?

"Het hangt ervan af hoe je mode definieert, maar het percentage is nog steeds klein," zei Nobbs. "Ons doelpubliek bestaat uit heel diverse groepen." Ze variëren van gamers en de cryptogemeenschap tot modeconsumenten - waaronder early adopters van technologie met interesse in duurzaamheid en creatieven die hoge eisen stellen aan esthetiek.

"Bij gamers hoeven we niet uit te leggen waarom ze digitale virtuele goederen zouden moeten kopen, terwijl we bij modeconsumenten veel aan educatie en storytelling moeten doen, waarbij we de waarde van het tech-aspect of wat een NFT is moeten uitleggen," aldus Nobbs.

De idealen achter digitale mode

De tentoonstelling laat ook zien hoe digitale mode kan worden gebruikt om iconische meesterwerken met een groter publiek te delen. Het Virtual Fashion Archive van de New Yorkse ontwerpstudio Superficial heeft kledingstukken van ontwerpers als Thierry Mugler en Issey Miyake gedigitaliseerd en online gezet, zodat iedereen wereldwijd de drapering, details en patronen van deze kledingstukken kan zien.

Een sterk gevoel van idealisme was voelbaar tijdens het Clubhouse-gesprek tussen de digitale modeontwerpers die op de tentoonstelling bijeen waren. Sommigen zien digitale mode als een kans om iets te veranderen aan wat hen stoort in de huidige mode-industrie. Digitale kleding is niet exclusief, het kan overal en door iedereen gedragen worden - ongeacht geslacht, uiterlijk of lichaamsvorm - en het is duurzamer, zei Auroboros-ontwerpster Lisa Sello. Het Londense label creëert fysieke couture met natuurlijke materialen, wat resulteert in kledingstukken die na verloop van tijd groeien en uiteindelijk desintegreren - en het ontwerpersduo debuteerde dit jaar ook een digitale collectie. "Hoe meer digitale mode deze zintuiglijke menselijke elementen laat zien, hoe belangrijker het ook zal worden," zei Sello op Clubhouse.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vanuit het Engels bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.