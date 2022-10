Tentoonstelling ‘Future of Fashion’ opent eind oktober in Amsterdam

Op 28 oktober opent op het Westergasterrein in Amsterdam de tentoonstelling ‘The Future of Fashion’. Binnen die expositie tonen zeven beeldmakers ‘een nieuw perspectief op de huidige mode-industrie’, zo staat in een persbericht van mede-organisator Illustratie Ambassade.

In de expositie is werk te zien van onder meer Iris van Wees, Nadie Borggreve, The New Originals, Loes Faber, Soraya Basiran, Jan van Esch en ANA Collectives. Hun werk is onderverdeeld in drie thema’s. ‘Equality’ heeft betrekking op de toegankelijkheid van mode en gelijkwaardige samenwerking. Onder ‘sustainability’ valt werk dat verduurzaming en hergebruik als onderwerp heeft. Tot slot is er ‘digital identity’, waarbij innovatieve digitale technieken centraal staan.

In de tentoonstelling worden zowel fysieke kledingstukken getoond als onder meer digitaal werk en illustraties. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Illustratie Ambassade, een internationaal platform gewijd aan de illustratiekunst, en OSCAM, een museaal platform voor kunst, mode, design, vakmanschap en ontwikkeling in Amsterdam.

De tentoonstelling is van 28 oktober tot en met eind december te zien in het Meterhuis op het Westergasterrein in Amsterdam.