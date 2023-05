Tentoonstelling ‘Geen woorden maar draden’ vraagt aandacht voor borduurwerken over heel de wereld

Borduren, het kost tijd, geduld en veerkracht. Geen woorden, maar draden. Dat is de insteek van de tentoonstelling van het Wereldmuseum Rotterdam.

‘Geen woorden maar draden’ zet (vaak) onbekende makers in de spotlight en vraagt aandacht voor de ontwikkelingen in de samenleving van de laatste jaren, zo schrijft het museum in een persbericht.

De tentoonstelling toont tweehonderd borduurwerken, waarvan zo’n 170 objecten afkomstig zijn uit de eigen collectie borduurwerken. “Ze vormen een visueel spektakel, maar verrassen ook door de verhalen die erachter schuilgaan”, aldus het museum.

Zo is bijvoorbeeld een geborduurd doek te zien dat een voorstelling toont van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en een selectie van Chileense arpilleras. De werken zijn afkomstig uit onder andere Suriname, China, Indonesië, Mexico, Japan en Iran, en vertellen culturele, religieuze, politieke, sociale en persoonlijke verhalen.

‘Geen woorden maar draden’ is vanaf 8 juni te bezoeken in het Wereldmuseum te Rotterdam.