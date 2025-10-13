Tentoonstelling in Venetië viert 150 jaar Tessitura Luigi Bevilacqua

Van 21 oktober tot 21 november is in Venetië een bijzondere tentoonstelling te zien, ter ere van het 150-jarig bestaan van Tessitura Luigi Bevilacqua. De expositie vindt plaats in de historische ruimtes van het Palazzo Venart Luxury Hotel en is onderdeel van de Venice Fashion Week, van 20 tot 26 oktober. Tessitura Luigi Bevilacqua is een ambachtelijk textielbedrijf dat luxe stoffen produceert zoals fluweel, damast en satijn, met behulp van originele 18e-eeuwse weefgetouwen. Het is de enige weverij in Europa die handgemaakt fluweel produceert met behulp van deze oude machines en materialen, en levert aan klanten in de high fashion en interieurinrichting. De tentoonstelling toont de nieuwe creaties van het Venetiaanse bedrijf en een jubileumboek met niet eerder gepubliceerd materiaal uit de historische archieven.

Tessitura Luigi Bevilacqua officieel opgericht in 1875

De tentoonstelling toont drie art-nouveau dessins op zijdefluweel: Flora verweeft libellen, bloemen en vlinders; Loto symboliseert de puurheid van de lotusbloem, een teken van evenwicht en wedergeboorte; en Glicine toont hangende trossen in een elegante waterval. Naast de nieuwe ontwerpen is er ook handgeweven brokaat te zien, gemaakt van zijde en metaalfolie. De garens reflecteren het licht, wat het damastpatroon een weelderige uitstraling geeft.

In het paleis wordt ook de eerste behangcollectie van Bevilacqua gepresenteerd, met ontwerpen uit het historisch archief dat meer dan 3.500 patronen bevat.

Handgeweven brokaat Beeld: Tessitura Luigi Bevilacqua

De tentoonstelling is onderdeel van de serie Master Artisans, een concept van Venezia da Vivere voor Palazzo Venart Luxury Hotel.

Tessitura Luigi Bevilacqua is officieel opgericht in 1875 door Luigi Bevilacqua en Giovanni Battista Gianoglio. De wortels van het bedrijf gaan echter terug tot 1499. In dat jaar verscheen de naam van wever Giacomo Bevilacqua in een schilderij van Giovanni Mansueti. Vandaag de dag wordt dit erfgoed beheerd en vernieuwd door de broers Rodolfo Bevilacqua, president en productiemanager, en Alberto Bevilacqua, CEO. Zij doen dit samen met hun neven Gianpaolo en Emanuele Bevilacqua.

In de ateliers van de weverij worden de soprarizzo-fluwelen, de kostbaarste ter wereld, met de hand geweven op de originele achttiende-eeuwse weefgetouwen van de Venetiaanse Zijdeschool.

