Tentoonstelling Moam x Hortus: een dialoog tussen jonge kunstenaars, natuur en bezoekers

Creatief platform Moam en de Amsterdamse Hortus Botanicus slaan de handen ineen voor een bijzondere expositie. Vijftien jonge artistieke talenten, vers van de kunstacademie, presenteren tussen 15 oktober en 15 november een reeks werken geïnspireerd door de Hortus-collectie. Aan het project doen ook een aantal opkomende ontwerpers mee, onder wie Stefan Vella en voormalig Lichting-deelnemer Juris Efneris.

Foto: Moam

De kunstenaars werken in verschillende disciplines, van mode tot fotografie en illustratie tot beeldhouwkunst. Hun werken zijn sterk op duurzaamheid gericht. Voor dit project werkt Moam dan ook samen met een aantal partners voor wie duurzaamheid hoog in het vaandel staat. De partners worden gekoppeld aan deelnemende kunstenaars, die de kennis en materialen van de partner kunnen inzetten tijdens het maakproces. Zo werken deelnemers Joris Moore, Juris Efneris en Stefan Vella met restmaterialen van C&A. Ook Moam en de Hortus ondersteunen de kunstenaars bij de ontwikkeling van hun projecten.

De afstudeercollectie van Juris Efneris. Foto: Aygin Kolaei voor FashionUnited

De werken worden tentoongesteld op verschillende plekken in de tuin, waar de bedoeling is dat deze ‘een dialoog aangaan met de natuur en de bezoeker’, zo is in een persbericht van Moam te lezen. Na de opening van de tentoonstelling op 15 oktober organiseert Moam op een aantal data creatieve en educatieve evenementen, zoals rondleidingen, workshops en paneldiscussies. De tentoonstelling is tot 15 november elke dag van de week te bezoeken.