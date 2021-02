Tentoonstelling ‘Mode op de bon’ reist door naar Nationaal Monument Kamp Vught

‘Mode op de bon’, de tentoonstelling die in 2019 het debuut maakte in het Verzetsmuseum in Amsterdam, reist door naar Nationaal Monument Kamp Vught. De tentoonstelling zal daar, als het kan in verband met de coronamaatregelen, van 25 maart tot 1 november 2021 te zien zijn, zo is te lezen in een persbericht.

De tentoonstelling gaat in op het nieuwe modebeeld dat ontstond tijdens de Tweede Oorlog. “Mantelpakjes van vermaakte herenkostuums, jurken van meelzakken en trouwjurken van parachutestof. Met creativiteit, hergebruik en improvisatie proberen de Nederlandse vrouwen er tijdens de bezetting mooi uit te blijven zien,” aldus het persbericht.

Niet alleen de kleding uit de bezetting krijgt een plek in de tentoonstelling, ook het hergebruik van stoffen en product komt aanbod. Zo zijn ontwerpen te zien van Viktor&Rolf en Yasmina Ajbilou die allebei kleding recyclen tot een nieuw item. Daarnaast werkt Nationaal Monument Kamp Vught voor de tentoonstelling samen met de opleiding Junior Stylist van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Studenten laten zich inspireren door mode uit de oorlog en werken op basis daarvan een ontwerp uit. Vier ontwerpen zullen een plek krijgen in de expositie.