Tentoonstelling over de stijl van hiphop opent in Fashion Institute of Technology, New York

Op 11 augustus 2023 is het vijftig jaar geleden dat er een legendarisch feest werd gehouden in het appartement van Cindy en Clive Campbell. Clive zou bekend worden als hiphop-pionier DJ Kool Herc, en het feest zou te boek komen te staan als de geboorte van de hiphop zelf - hoewel er over die geboortedag nog discussie bestaat.

Het Fashion Institute of Technology neemt die datum in elk geval als uitgangspunt voor het vieren van de vijftigste verjaardag van de hiphopcultuur. Dat doet het museum met de tentoonstelling ‘Fresh, Fly and Fabulous: Fifty years of hip hop style’, die op acht februari opent. De tentoonstelling gaat over mode als uiting van de hiphopcultuur, en de verschillende vormen die deze door de jaren heen heeft aangenomen.

Daaronder vallen niet alleen de wijde broeken, oversized T-shirts en sneakers die velen met hiphop associëren, maar ook andere silhouetten, kledingstukken en manieren van stylen die hiphopartiesten en hun fans zich eigen maakten - van de leren jasjes van ontwerper Dapper Dan tot de Fenty x Puma-collecties van Rihanna.

De tentoonstelling focust op verschillende thema’s, waaronder de invloed van specifieke beroemdheden, sportkleding, en de rol van denim. In de expositie zijn meer dan honderd kledingstukken en accessoires te zien. De tentoonstelling blijft open tot en met 23 april 2023.