Tentoonstelling over Elsa Schiaparelli vertelt verhaal achter combinatie kunst en couture

Kunnen we na het zien van de tentoonstelling "Shocking!" gewijd aan Elsa Schiaparelli in het Musée des Arts Décoratifs (MAD) zeggen dat de modeontwerper een pionier is wanneer het gaat om het samenbrengen van kunst en couture? Ja, natuurlijk!

De tentoonstelling "Shocking!", die van 6 juli 2022 tot 22 januari 2023 in het Musée des Arts Décoratifs (MAD) loopt, is een ode aan het surrealisme, want bekende kunstenaars als Salvador Dali, Pablo Picasso en Man Ray zijn er in groot ornaat te zien. Ook de hoed, of beter gezegd de ‘schoenhoed’, is te bewonderen. Deze heeft de vorm van een pump en is in 1937 ontworpen door Salvador Dali.

Beeld via: Florence Julienne

In tegenstelling tot andere modehuizen, zoals bijvoorbeeld Chanel, die meer een mecenas van de kunsten was, was Elsa Schiaparelli een echte vriend van de kunstenaars. De aan haar gewijde retrospectieve tentoonstelling toont haar garderobe met al haar kleuren, iconische vormen en hoofdmotieven - felroze natuurlijk, zwart omdat 'roze alleen kan bestaan als er zwart is', goud, de skeletjurk, de zon, de kreeft, de vlinder... - maar ook talrijke knopen, juwelen en parfumflesjes waarvan de naam allemaal met een S begint, zo bijgelovig was zij. Te beginnen met 'Shocking', geïnspireerd door het figuur van actrice Mae West, die zij voor haar films kleedde, en die in de tentoonstelling te zien is.

Beeld via: Florence Julienne

Beeld via: Florence Julienne

Elsa Schiaparelli's voorliefde voor kunstenaars ging verder dan de surrealistische beweging en in deze tentoonstelling is de invloed terug te zien van de dichter Paul Eluard en zijn eerste vrouw Gala, die de vrouw van Dali zou worden, Jean Cocteau, Elsa Triolet, Cecile Beaton en Marlene Dietrich. De namen volgen elkaar op tot in het oneindige in deze tentoonstelling die de relatie tussen kunst en couture in weergeeft. Een verband dat vandaag vanzelfsprekend lijkt, maar waarvan het ontstaan moet worden toegeschreven aan de vrouw die het alles in gang heeft gezet. Veel ontwerpers, waaronder Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa en Christian Lacroix hebben hun bewondering voor Schapiarelli geuit. Veel van hun creaties zijn in de spiegelzaal te vinden, die ook wel bekend staat als de Zodiakzaal.

Courtesy of Florence Julienne

De beroemde 'krantenpapier'-print, die populair is gemaakt door John Galliano, werd trouwens oorspronkelijk ontworpen door Elsa Schiaparelli. De laatste zaal van de tentoonstelling is gereserveerd voor de creaties van Daniel Roseberry en toont zelfs twee modellen uit de laatste Haute Couture herfst wintercollectie 2022-2023.

De belangstelling van zakenman Diego Della Valle voor Elsa Schiaparelli was nodig om het merk, dat in 1954 wegens geldgebrek was opgeheven, nieuw leven in te blazen. De bejaarde modeontwerper was niet meer in mode geïnteresseerd en had vele stukken aan de MAD toevertrouwd, die nu gepresenteerd worden in een ruimte die ontworpen is door Nathalie Crinière. Dit bood ook een mooie gelegenheid om als nieuw theater te dienen van de Parijse Haute Couture Week en om tijdens een onvermijdelijk surrealistische avond, bijzondere artiesten te ontvangen zoals Marisa Berenson, dochter van Gogo Schiaparelli en kleindochter van Elsa. Een erfenis in levende lijve.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.