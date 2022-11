Tentoonstelling over modefotograaf Paul Kooiker in Amsterdams museum Foam

Amsterdams fotografiemuseum Foam opent in december een tentoonstelling van de Nederlandse modefotograaf Paul Kooiker, zo deelt het museum mee in een persbericht. De tentoonstelling ‘Fashion’ brengt een selectie van beelden uit Kooiker’s verschillende modeopdrachten samen tot een ‘totaalinstallatie’ die ertoe dient ‘de snelheid van de modewereld tot stilstand te brengen en de absurditeit van menselijke ijdelheid en verlangen te tonen’, aldus Foam.

Het werk van Kooiker staat bekend om zijn conceptuele en experimentele benaderingen die doen denken aan het surrealisme maar, volgens Foam, toch ‘onmisbaar zijn eigen stijl’ zijn. Vanuit zijn studio in Amsterdam maakt de fotograaf veelal gebruik van relatief simpele middelen, zoals karton, stof en rook, die door zijn lens tot mysterieuze beelden resulteren.

De afgelopen jaren schipperde Kooiker tussen commerciële opdrachten (voor merken als Givenchy en Rick Owens) en de uitvoering van autonome kunst, hoewel het onderscheid tussen de twee is op esthetisch gebied maar nauwelijks te herkennen is. “Ook in opdracht van de mode-industrie, treedt Kooiker schijnbaar moeiteloos buiten de kaders van heersende schoonheidsidealen”, omschrijft Foam.

Alle werken die getoond worden zijn met een iPhone genomen. “In een tijd waarin iedereen met een smartphone fotografeert, zet Kooiker juist dit middel in om een parallelle wereld te creëren die daar ogenschijnlijk van losgezongen is en die zich niet laat kopiëren.”

Het werk van Kooiker is in tal van solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland te zien geweest, waaronder recentelijk nog in Museum Folkwang in het Duitse Essen.

Untitled C Paul Kooiker 2020

Untitled C Paul Kooiker 2021