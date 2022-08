Tentoonstelling over Ossie Clark en Celia Birtwell opent in Prato en daarna in Milaan

Met hun zwierige silhouetten en kunstige prints gaven ontwerpers Ossie Clark en Celia Birtwell vorm aan het straatbeeld van Londen in de jaren zestig en zeventig. Op zaterdag 17 september opent in het Museo del Tessuto in Prato een tentoonstelling over het tweetal, met de titel ‘Mr & Mrs Clark: Ossie Clark and Celia Birtwell, Fashion and Prints 1965-74’. De tentoonstelling reist in januari 2023 door naar de Fondazione Sozzani in Milaan. Daar blijft deze tot en met 10 april.

Het werk van Clark en Birtwell werd halverwege de jaren zestig populair in Londen. Birtwell tekende prints op vloeiende stoffen als crêpe en chiffon, waar Clark vervolgens kleding van maakte. Hun ontwerpen werden gedragen door internationale sterren als Brigitte Bardot, Liz Taylor, Mick Jagger en Jimi Hendrix. Hoewel de aandacht voor de ontwerpen tot nu toe meestal Clark ten deel kwam, krijgen Clark en Birtwell in de tentoonstelling een even grote rol, vertelt curator Federico Poletti in het persbericht. “De vormen en snits van Ossie hadden zonder de prints van Celia niet dezelfde impact gehad.”

De tentoonstelling is een uitgebreid retrospectief over het ontwerperskoppel, met als startpunt het archief van de Italiaanse kostuumontwerper Massimo Cantini Parrini, met daarin een aantal van hun designs. Andere bruiklenen zijn afkomstig van Lauren Lepire en de archieven van de familie Clark en Birtwell. De tentoonstelling toont kleding van Birtwell en Clark, maar vertelt ook meer over het West-Londen van de jaren zestig en zeventig waarin deze tot stand kwam, aan de hand van foto’s, video’s en een interview met Birtwell zelf.

“Professionals en studenten kunnen nog steeds veel leren van zijn manier van patronen knippen en van zijn stijl,” aldus Celia Birtwell in het persbericht. “Hij is nog steeds een inspiratiebron voor velen en zijn kleding oogt nog altijd relevant.”