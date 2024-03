Tentoonstelling over sari’s komt naar Wereldmuseum Amsterdam

Het Wereldmuseum in Amsterdam opent op 12 april een nieuwe tentoonstelling. Deze keer staat de sari centraal, een traditioneel kostuum uit Zuid-Azië. De tentoonstelling ‘Sari/Statement, fashion from India’ is gebaseerd op de expo van het Design Museum in Londen.

Door middel van 60 verschillende sari’s onderzoekt de tentoonstelling de veelzijdigheid van het kostuum. Niet alleen komen traditionele varianten en de rijke geschiedenis aan bod, maar ook innovatieve draagstijlen en materialen. Zo zijn er sari’s te zien gedragen door Deepika Padukone, Lady Gaga en zelfs koningin Máxima. De opzet wordt gecomplimenteerd door foto’s en video’s naast de diverse kledingstukken.

Het Wereldmuseum Amsterdam geeft aan met de tentoonstelling in te willen spelen op ‘de hernieuwde populariteit van de sari, die een grote invloed heeft op wereldwijde modetrends’. De tentoonstelling is vanaf 12 april tot en met 3 november 2024 te zien in het museum.