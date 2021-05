Tentoonstelling Paul Smith te zien in Nottingham Castle

Nottingham Castle opent na de Britse lockdown met de tentoonstelling van Paul Smith om de ‘thuiskomst’ van de ontwerper in de spotlight te zetten. De Britse ontwerper Smith opende namelijk zijn eerste winkel in Nottingham. De Hello, my name is Paul Smith-tentoonstelling zal deze zomer te zien zijn, zo is te lezen op de website van Nottingham Castle.

De tentoonstelling neemt bezoekers mee op reis door de wereld van de modeontwerper waar meer dan 1500 beelden tentoongesteld staan. De tentoonstelling zou zijn persoonlijkheid, nieuwsgierigheid en energie moeten weerspiegelen.

In de tentoonstelling zullen verschillende stadia van het ontwerp- en productieproces te zien zijn die inzicht geven in Smith’s werkwijze. Het zou bovendien benadrukken hoe de principes van traditioneel vakmanschap en maatwerk een eigentijds tintje krijgen, zo is te lezen. Daarnaast wordt de eerste winkel van de ontwerper in Byard Lane (Nottingham) nagebouwd. De winkel heeft een afmeting van drie bij drie meter. Er zal tevens een digitale kamer in de tentoonstelling aanwezig zijn die het inspiratieproces van Smith toont middels stilstaande en bewegende beelden.